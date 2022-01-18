防投資人被割韭菜 英國財政部出手監管加密貨幣廣告

英國財政部周二（18 日）表示，將對加密貨幣廣告進行監管審查，如同其他金融商品廣告一般，確保加密貨幣廣告內容公平、清晰、不具誤導性，避免投資人資產損失。

英國政府將立法修改現有的金融廣告法律，把加密貨幣納入其中，如果企業想推廣加密貨幣投資產品，必須取得監管機構授權，同時金融行為管理局（Financial Conduct Authority,FCA）很快將開始就加密貨幣的金融廣告監管規則進行諮詢。

英國財政部長 Rishi Sunak 表示，雖然加密貨幣可提供令人眼睛為之一亮的新投資機會，也提供新的交易與投資方式，但不能向消費者出售帶有誤導性聲明的產品。

由於價格波動、產品的複雜性和缺乏消費者保護，加密貨幣已經引起全球監管機構的注意。

美國名媛 Kim Kardashian 去年曾在 Instagram 推銷一款新的虛擬貨幣 Ethereum Max，結果引 FCA 主席 Charles Randell 批評，並呼籲政府應給予監管機構更大的權力來保護消費者。

FCA 在加密貨幣市場其實並沒有任何具體的權力，但英國財政部周二的聲明意味著該監管機構最終可能有權取締加密貨幣廣告，對該領域的監管措施也將越來越嚴格。

對此，在英國提供加密貨幣與股票交易的金融公司 Revolut 表示樂見此消息。該公司加密貨幣業務主管 Ed Cooper 表示，政府提供清晰的指引有助公司描述加密貨幣商品，也有利於投資人，並提高對該行業的信任。

此外，英國廣告標準局（Advertising Standards Authority, ASA）去年 12 月早已對加密貨幣廣告採取行動，當時該機構以「不負責任利用消費者缺乏經驗」為由，禁止包括 Coinbase(COIN-US) 在內 7 家公司的廣告，而且還擋下加密貨幣交易所 Luno 舉辦的促銷投資活動，表示該活動在沒有警告投資人比特幣交易風險下推廣購買。

截稿前，根據 CionGecko 數據，比特幣報 41,609 美元，24 小時內下跌 2.2%，以太幣報 3,134.06 美元，24 小時內下跌 3.4%。