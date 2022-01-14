〈美股早盤〉銀行股財報喜憂參半 道瓊跌逾300點 小摩挫5%

大型銀行股以喜憂參半的財報，為美股財報季拉開序幕，美股周五 (14 日) 開盤走低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數小漲 0.1%，標普 500 指數跌 0.3％，費城半導體指數漲 0.6％。摩根大通 (JPM-US)(小摩) 重挫逾 5%，該行公布上季交易事業疲軟，且利潤下滑。

美股財報週今日由金融股上陣。富國銀行 (WFC-US) 公布上季利潤大增 86% 後，開盤漲逾 2％，摩根大通 (JPM-US) 和花旗 (C-US) 則因上季利潤下滑，開盤後跌逾 5％和 3.6％，貝萊德 (BLK-US) 也跌逾 2％。

在聯準會副主席提名人選布蘭納德 (Lael Brainard) 也表示對 3 月升息持開放態度後，聯準會的鷹派言論持續發酵，升息預期促使部分投資人拋售美國公債，進而推升殖利率。

截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.724％，對利率敏感的大型科技股開低走高。

另一方面，在傳出澳門政府擬限制博彩牌照發放數量，並限制新牌的批給期限後，在美上市博弈股開盤飆漲。截稿前，拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 和新濠博亞 (MLCO-US) 均大漲 13%，永利度假村 (WYNN-US) 漲 7.6％，美高梅 (MGM-US) 漲 4.4％。

經濟數據方面，美國 12 月零售銷售降幅意外創去年 2 月以來最大，較上月下滑 1.9%，排除汽車後，核心零售銷售也較上月下滑 2.3%。

截至台北時間周五 (14 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 331.63 點或 - 0.92%，暫報 35781.99 點

那斯達克綜合指數上漲 13.16 點或 0.09%，暫報 14813.32 點

標普 500 指數下跌 15.90 點或 - 0.34%，暫報 4613.13 點

費半上漲 22.75 點或 0.60%，暫報 3835.00 點

台積電 ADR 上漲 0.16% 至每股 139.41 美元

10 年期美債殖利率上升至 1.724％

紐約輕原油上漲 0.66％ 至每桶 82.66 美元

布蘭特原油上漲 0.77% 至每桶 85.12 美元

黃金上漲 0.19% 至每盎司 1824.90 美元

美元指數上漲至 94.86

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

摩根大通 (JPM-US) 早盤下跌 5.34％，至 159.44 美元。

受強勁的投行業務推動，摩根大通盤前公布 Q4 營收、獲利表現均優預期，但純益較去年同期下滑 14%，且交易收入顯著減少。

富國銀行 (WFC-US) 早盤上漲 1.41％，至 56.87 美元。

富國銀行盤前公布 Q4 純益較去年同期大增 86%，至 58 億美元，主要受其出售企業信託和資產管理業務所推動，營收表現也超出市場預期。該行預計，今年淨利息收入可望較去年高出 8% 左右。

貝萊德 (BLK-US) 早盤下跌 2.37％，至 847.00 美元。

貝萊德公布 Q4 調整後 EPS 報 10.42 美元，高於市場預期，其管理資產規模在 Q4 創下紀錄新高，首度突破 10 兆美元大關。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月零售銷售月率報 - 1.9％，預期 - 0.1％，前值自 0.3% 下修至 0.2%

美國 12 月零售銷售年率報 16.95％，預期 16%，前值 18.2%

美國 12 月核心零售銷售月率報 - 2.3％，預期 0.1%，前值自 0.3% 下修至 0.1%

美國 12 月工業產出月率報 - 0.1％，預期 0.2%，前值 0.5%

綠：零售銷售月率，藍：零售銷售年率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布美國 1 月密大消費者信心指數初值，預期 70，前值 70.6

華爾街分析：

John Hancock Investment Management 投資策略師 Matthew Miskin 稱，今年最重大的兩件事情分別是供應鏈中斷和財政刺激。隨著疫情在今年獲得控制，Omicron 確診潮緩解，我們很可能看到供應鏈問題獲得解決，加上不會再有更多財政刺激出台，這確實將促使通膨在今年降溫。

Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 認為，經濟成長將保持強勁，對通膨和聯準會的擔憂程度會從沸騰降至慢火，供應鏈和勞動力市場也將隨之跟上。