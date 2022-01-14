鉅亨美股雷達：市場關注銀行股財報 Meta遭控濫用市場主導地位

美股重要看點：

投資人持續注聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，美國 10 年期公債殖利率來到 1.749%。四家銀行將公布新一季財報。美股期貨週五 (14 日) 小升，道瓊期貨漲 0.29%，標普 500 期貨漲 0.19%，那斯達克 100 期貨漲 0.04%。

費城 Fed 分行行長 Patrick Harker 表示，他認為今年 Fed 可能會升息 3 到 4 次。在 Harker 之前，芝加哥 Fed 分行行長 Charles Evans 表示，他認為今年最有可能升息 3 次，但如果更多也可以。

利率前景對銀行股的業務更為有利，銀行股近來有所回升。市場認為即將到來的聯準會緊縮周期，以及由此導致的殖利率曲線預計趨陡，對銀行利潤率有益。即將發布財報的重點銀行股，包括摩根大通、花旗、富國銀行及貝萊德。

市場預計，銀行股的表現可能略差於前一季，但仍將遠高於疫情前的水準。管理層對核心銀行業務趨勢的評論，特別是關於貸款需求的評論將會引人注意。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 176.7 點，或 0.49%，收 36,113.62 點。

那斯達克指數下跌 381.58 點，或 2.51%，收 14,806.81 點。

標普 500 指數下跌 67.32 點，或 1.42%，收 4,659.03 點。

費半導體指數下跌 89.4 點，或 2.29%，收 3,811.8 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月零售銷售月率 (%)，前值 0.3

美國 12 月進口物價指數月率，前值 0.7

美國 1 月密西根大學消費者信心指數初值，預估 70.2，前值 70.6

重要個股動態：

聯準會 (Fed) 的強烈鷹派訊號使科技股年初迄今跌勢猛烈，微軟 (MSFT-US) 下挫近 9%，不過，Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，受惠於其雲端軟體生態圈實力，微軟將是繼蘋果之後第二家加入 3 兆元俱樂部的企業。

Ives 表示，雲端應用將是主要動能，2020 年疫情爆發加速商用大規模數位轉型，促進雲端軟體與服務的銷售，這些軟體服務必須靠連結遠端伺服器的方式進行，而非購置昂貴機器，因此帶動雲端服務普及率持續上升，讓微軟 Azure 雲端運算服務受惠。

Ives 說，微軟即將公布 2022 會計年度第二季 (截至 12 月底) 財報，屆時能一窺 Azure 雲端業務的成長力道。他認為微軟將接獲革命性大單，使雲端訂單量成長 50%，看好接下來到年底的雲端動能將維持強勁。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

社交媒體巨頭 Meta(FB-US) 遭指控濫用市場主導地位，利用 4400 萬用戶的個人數據，在英國面臨賠償 23 億英鎊以上 (32 億美元) 的集體訴訟。

英國金融行為監管局 (FCA) 監管機構高級顧問 Liza Lovdahl Gormsen 表示，她代表英國在 2015 年至 2019 年間使用過 Facebook 的人提起該項訴訟。訴訟中指控 Meta 通過強加不公平的條款和條件，要求消費者交出寶貴的個人數據以登入該網站，從而賺取數十億英鎊的收益。

Meta 旗下 Facebook 回應表示，人們使用該公司的服務，是因為 Facebook 為他們帶來了價值，並且用戶可以有控制他們在 Facebook 平台上分享的訊息以及和誰分享。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

花旗集團 (C-US) 周四 (13 日) 宣布，在印尼、馬來西亞、越南、泰國的消金事業，將以約 49 億星元 (36 億美元) 賣給新加坡大華銀行集團 (UOB)，以持續推動業務瘦身。

根據花旗聲明，大華銀行集團將支付等同印馬越泰消金業務淨資產價值的現金，再額外支付 9.15 億星元 (6.9 億美元)。這筆交易涵蓋花旗在四國的零售銀行和信用卡業務，但不包含機構法人業務。

大華銀行是東南亞第三大銀行，本交易將拓展其在東南亞的版圖。花旗預估，交易完成後將有大約 5000 名員工轉移到大華銀行。