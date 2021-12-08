緯創11月營收862億元攀近一年高點 緯穎寫歷史次高

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 11 月營收，在追料、存貨管理優化下，單月營收創下近一年新高，達約 862.04 億元，筆電出貨也持平 9 月高峰 250 萬台，旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 同樣在料況較上月改善下，單月營收再度衝破 200 億元大關，達 205.5 億元，改寫歷史次高。

緯創 11 月營收達 862.04 億元，月增 7.4%、年減 0.71%，累計今年前 11 個月營收 7650.72 億元，年減 0.83%，出貨方面，11 月筆電出貨達約 250 萬台、月增 8%，與今年 9 月高點相當，桌機出貨也月增 21.43%，達 85 萬台，顯示器則較上月小幅下滑達 130 萬台，月減 7.14%，

緯創表示，11 月整體料況仍未明顯改善，但受惠採購追料、庫存管理、整體產品組合較上月優化下，出貨表現優於預期，估 12 月筆電、桌機、顯示器都將較 11 月持平或小幅增加，認為第四季營運將攀上全年高峰。

展望明年，緯創指出，目前能見度仍不高，不過客戶筆電需求相當強勁，預期明年首季雖然有傳統淡季影響，但整體筆電出貨量仍可望優於今年首季約 540 萬台。

另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎今日也公告 11 月營收，在料況較上月改善下，單月營收再度衝破 200 億元大關，達 205.5 億元，月增 39.8%、年增 18.7%，為歷史次高，累計前 11 月營收則達 1709.99 億元、年減 0.3%。

展望未來，緯穎指出，依目前客戶訂單供需、料況判斷，本季營運將可望優於第三季，明年則認為供應鏈將持續面臨缺料問題，營運將由供給面主導，也將加快海外布局腳步，馬來西亞自有組裝廠預計年底正式破土動工。