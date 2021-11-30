強化5G生態鏈發展 中華電、緯創集團助攻應用落地桃園

台灣 5G 生態鏈逐漸成形，國發會今 (30) 日與桃園市政府、亞洲 · 矽谷計劃執行中心共同舉辦產業交流會，規劃在桃園進一步成立亞洲 · 矽谷創新研發中心，而中華電 (2412-TW)、緯創 (3231-TW) 與旗下緯謙科技也參與今年度智慧城鄉計畫，分別協助智慧醫療、智慧展演應用落地桃園。

國發會近年積極鼓勵廠商結合 5G 開放網路，發展智慧展演、智慧交通、智慧製造等應用，主委龔明鑫表示，目前桃園共有 2 案推動中，包括中華電與衛生福利部桃園醫院推動醫療緊急救護應用，以及緯創、緯謙科技則將與桃園展演中心合作，進行 5G 智慧展演。

亞洲 · 矽谷計畫執行中心指出，國際 5G 大廠已將台灣晶片半導體、關鍵零組件、網通與終端設備業者視為重要合作夥伴，根據資策會預估，台灣今年通訊產業產值可望達 3.3 兆元。

桃園也是台灣 5G 智慧應用重要實驗場域之一，亞洲 · 矽谷計畫執行中心表示，繼思科 (CSCO-US) 在台設立創新應用示範中心、5G 開放網路驗測平台設立後，今年 8 月國發會也促成中華電與耀登 (3138-TW) 集團，共同建構 5G 開放網路驗測環境，成為亞洲首個獲國際 O-RAN 聯盟認證的實驗室。

桃園市長鄭文燦也說，桃園將配合中央持續推動亞洲 · 矽谷計畫，已選定桃捷 A19 站第二種產業専用區面積約 3.81 公頃，作為亞洲 · 矽創新研中心，第一期預計明年開工、2025 年完工，將作為 5G、AI、物聯網、AR/VR、大數據、工業 4.0 等新一代科技研發核心聚落。