錸寶擬斥1.8億元取得達振能源過半持股 年營收上看40億元

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 作為錸德集團衝刺電池業務的關鍵要角，布局再下一城，今 (18) 日公告將在 1.8 億元額度，加碼投資 3C 電池模組商達振能源，持股將超過一半，可認列營收、獲利，據悉達振一年營收約在 10-12 億元，法人估錸寶最快明年營收將跳增超過 35 億元，上看 40 億元。

配合集團電池儲能業務布局，錸寶去年 3 月投資達振能源，跨入電池模組事業，至去年第三季底，錸寶共持有達振能源約 8104 仟股，投資金額約 1.29 億元，持股比例為 20.89%。

錸寶表示，增加持股達振能源後，將可望進一步擴展家用、消費型電子產品等零組件布局，且雙方產品將有更多合作機會，擴大電池模組布局範圍。

達振一年營收約落在 10-12 億元，稅後純益估達 3000-4000 萬元，錸寶將認列達振全數營收，並依比例認列獲利，今年卡在認列時間點，無法認列全年，法人估，錸寶明年就可完整認列達振一年營收與獲利，營運大進補。

錸德 (2349-TW) 集團近年著重發展能源領域，旗下錸寶積極布局，除投資達振能源外，去年 7 月更進一 步主導集團電池模組事業來穎科技，發展半導體不斷電系統 (UPS)、儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 等，貢獻今年可望逐步發酵，錸寶更拿下金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權，橫跨各種電池產業布局。

另外，錸寶旗下來穎供應電源系統大廠儲盈 (TRUEWIN)，間接打入台積電(2330-TW) 供應鏈，由於台積電對產品品質要求甚高，錸寶強化電池模組布局，也有助穩固在台積電供應商的地位。