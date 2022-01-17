廣閎科今年營收年增1成起跳 3月上旬掛牌上櫃

類比 IC 設計新兵廣閎科 (6693-TW) 即將在 3 月上旬掛牌上櫃，董事長暨總經理林明璋今 (17) 日表示，隨著講求節能、效率的減碳時代到來，三大產品線需求均強勁，看好今年營收可再創新高，法人估年增達 1 成以上。

廣閎科目前共三大業務，主要仍以 MOSFET(功率金氧半場效電晶體) 為主，營收比重約 64.7%，無刷直流馬達 (BLDC) 驅動控制模組達 31.8%，以及數位類比可程式化 SoC 散熱風扇驅動 IC 則約 3.5%。

廣閎科長期深耕 BLDC 市場，藉由提供自家控制軟體平台，以及 IC 組合與模組產品，達到最佳系統表現，有助客戶降低成本、提高性能效率，並達到環保節能減碳效果，目前已導入白色家電、4G/5G 基地台商用扇等。

林明璋引用工研院產經中心數據指出，BLDC 市場規模逐年成長，且成長幅度越來越高，每年增加銷售金額約 50 億美元，每個無刷直流電機也都需要驅動器，驅動 IC 占整體無刷電機成本達 10% 以上。

林明璋看好，BLDC 切合現今市場需求，未來數年仍相當樂觀，且由於產品屬性並非屬於消費性，而是取代傳統有刷馬達的市場，因此不論近兩年，成長態勢、市占率都不會太低，去年出貨量約 1500 萬套，今年將再年增 1 成以上，續創高。

另外，廣閎科在數位類比可程式化 SoC 散熱風扇驅動 IC 也有斬獲，獲得日本馬達電機大廠認證，同時也切入美系 CPU 大廠的散熱風扇，預期今年營收比重將一舉從低個位數，攀升至近 1 成。

尤其 BLDC、數位類比可程式化 SoC 散熱風扇驅動 IC 兩大產品皆為廣閎科高毛利產品，林明璋認為，隨著高毛利產品成長速度較快，有助產品組合再優化，法人估，廣閎科今年毛利率達 30% 以上，去年前三季 27.8%。

廣閎科去年前三季營收 8.67 億元，年增 38.9%，已超越去年全年，稅後純益 0.74 億元，年增 311%，每股稅後純益 1.82 元。