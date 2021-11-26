茂迪訂單排至明年Q2 下世代電池年產能跳增至200MW

太陽能模組廠茂迪 (6244-TW) 近年營運明顯好轉，展望明年，總經理葉正賢表示，由於系統廠逐步了解下世代 TOPCon 太陽能電池的優勢，客戶訂單已排到明年第二季，茂迪為舒緩交期、啟動擴產，預計明年 TOPCon 產能自 15MW，增加至 200MW，有助營運規模擴大。

葉正賢表示，董事會此次通過資本支出約 15 億元，為五年來首見的最大規模，其中，約 4 億元用於發展下世代 TOPCon 電池技術及擴充新產能，11 億元則投入太陽能系統建置。

葉正賢指出，TOPCon 電池與前世代相比，同樣面積下，可使系統發電效率高出 14.6%，並減緩光衰減，有助降低客戶土地、建置成本，提升 IRR 至少 2 個百分點以上，同時因材料特性，在陰雨天的發電能力也比現世代電池強。

茂迪因 TOPCon 技術獲客戶肯定，各家系統廠也上門詢問，但受限現有產能僅 15MW，交期長達 6 個月，因此茂迪也規畫擴產，預計明年第二季就可開出，尤其 TOPCon 與 PERC 電池價差高達 20%，有助營收、獲利同步成長。

茂迪積極打出營運第二隻腳，目前漁電共生在手案量已超過 30MW，未來也規劃跨入農業養殖，包括從無毒種苗到飼料、養殖技術、加工到通路都會參與，初期先會以鰻魚和蝦為產品，也將與專業團隊合作，為營運加分。