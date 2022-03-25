外資連13買中鋼逾14萬張 棄守面板雙虎、航運股

三大法人今 (25) 日操作台股全都縮手，皆呈現小買小賣，合計賣超 0.88 億元，其中，外資由賣轉買，與本土法人對作，大買中鋼，已連續 13 天累計加碼 14.19 萬張，但是棄守面板雙虎、航運股。

台股今天跌 22.11 點，收在 17676.95 點。外資轉為買超 7.26 億元，但是投信賣超 2.23 億元，自營商同步減碼 5.91 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 568 口至 3037 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1134 口至 12078 口，顯示外資在期現貨部署尚屬中性。

外資買超前 10 大個股，中鋼 1.91 萬張、兆豐金 1.6 萬張、聯電 1.22 萬張、華通 1.19 萬張、金寶 1.05 萬張，其餘依序為：國泰費城半導體、台積電、國泰智能電動車、正文、臺企銀。

外資賣超前 10 大個股，友達 3.36 萬張、長榮 1.75 萬張、華航 1.45 萬張、陽明 1.41 萬張、元大金 1.31 萬張、群創 1.03 萬張，其餘依序有：新光金、開發金、南亞科、王道銀行。

投信買超前 10 大個股為：台半、奇鋐、漢磊、聯電、中鴻、新光鋼、華通、臻鼎 - KY、欣興、博智，可以看出投信押寶車用電子、低軌衛星、PCB 族群等。

投信賣超前 10 大個股部分，合晶遭賣 1.37 萬張，為唯一減碼破萬個股，其餘依序為：南亞科、長榮、陽明、華邦電、南帝、友達、晶豪科、威剛、裕民。

自營商買超前 10 大個股，國泰智能電動車 2.32 萬張居冠，其餘依序為：富邦未來車、友達、國泰費城半導體、元大台灣 50 反 1、富邦元宇宙、華通、元大台灣 50、台新金、欣興。

自營商賣超前 10 大個股，元大 S&P 原油反 1 遭賣 3.03 萬張、元大滬深 300 正 2 遭賣 1.89 萬張，其餘依序為：國泰永續高股息、富邦特選高股息、長榮航、富邦 NASDAQ 反 1、長榮、華頓 S&P 布蘭特正 2、中信關鍵半導體、中信中國高股息。

整體來說，目前台股在五日線有守，但是上檔臨近季線反壓以及 3 月 4 日的空方缺口，需要攻擊量能放大，外資擴大回流，否則短線型態上仍有震盪拉回的壓力。