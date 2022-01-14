〈本土疫情再起〉瓦城、西堤員工接連確診 疫情燒進二大餐飲集團

桃園市長鄭文燦今 (14) 日指出，新增 6 例確診個案，疫情燒進連鎖餐飲業，其中 1 例是王品 (2727-TW) 旗下西堤牛排中壢中山店 1 名工讀生，與聯邦銀行行員聚餐相關，另 1 例為瓦城 (2729-TW) 桃園中正店廚師，該門市已完成全面性消毒，暫停營業 3 天。

鄭文燦說明，今天新增的 4 例與聯邦銀行健行分行群聚案相關，為某確診行員的先生 (新北)、行員母親、男友，以及行員聚餐餐廳員工，另 2 例是金嗓歌友會個案的同住家人、在桃園瓦城餐廳擔任廚師，以及居服員乾妹妹的先生。

鄭文燦進一步指出，金嗓歌友會案 17368 為計程車司機，其同住家人案 17770 在泰式料理餐廳瓦城擔任廚師，因此，瓦城桃園中正店停業採檢消毒，匡列 11 人送集中檢疫所，另 10 人自主健康管理。瓦城強調，已完成全面性消毒，進行停業 3 天，將全力配合政府單位的防疫要求，採取嚴格的隔離與自主健康管理。

至於昨晚檢出 1 例陽性個案，指揮中心指出，為北部本國籍 10 多歲女性，是案 17630 聯邦銀行行員聚餐餐廳 (西堤牛排中壢中山店) 員工，就讀中壢區某高職，這所高職停課 14 天，學生的同住家人分別就讀東興國中與信義國小，也預防性停課 1 天。王品表示，依據政府要求該門市停業 3 天清消，目前內部正在討論是否調配人員，讓該門市能在停業 3 天後復業。