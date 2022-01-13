〈本土疫情再起〉聯邦銀行員確診增至13人+1家屬 去過健行分行快篩檢

聯邦銀 (2838-TW) 桃園健行分行因有確診居服員傳播 Omicron，已知分行 13 名行員加上 1 名親屬染疫，原本該分行消毒完今 (13) 日要重新開業，但為保障客戶權益，健行分行 1 月 12 起至 1 月 14 日先暫停對外營業；桃園市長鄭文燦也呼籲 1 月 4 日至 12 日期間去過該行的民眾快篩檢。

中央疫情指揮中心昨日下午公布桃園 3 例新增本土個案皆為聯邦銀行健行分行行員，晚間再公布新增 9 位行員確診，共 12 名染疫。因深夜採檢作業持續進行，今日上午再增加 1 位行員及 1 匡列同住家人確診，總計本起銀行群聚案至今已造成 14 人染疫。

健行分行員工數共 30 人，今日上午累計已有 13 人及 1 名家屬確診，另外 17 員工及 59 名同住家人一採陰性送集中檢疫所。

此外，桃園市長鄭文燦今晨在臉書呼籲，民眾曾於 1 月 4 日至 12 日期間，有到中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於 1 月 26 日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。