〈本土疫情再起〉金融業防疫上緊發條！尾牙停辦、避免員工聚餐

聯邦銀確診事件，讓金融業防疫再度上緊發條，包括異地辦公、居家辦公、停辦尾牙、避免聚餐、春節活動等。針對桃園疫情熱區，元大金控增加「佩戴面罩、手套」；一銀則因應桃園部分學校提前放寒假，行員如果有小孩在桃園上課將提供有薪防疫照顧假。

富邦金控祭出四大強化措施，1. 居住高風險地區或位於高風險地區的營業單位同仁，公司評估安排同仁居家辦公或配發家用快篩試劑予同仁進行快篩。2. 符合公司所列的高風險情形者，應於春節假期最後一天或返回職場前一天，以公司配發的家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後才可返回職場。3. 台北市各富邦大樓的清潔員及保全人員也要快篩，快篩陰性後方能進入大樓工作。4. 自開工後兩週內，避免舉辦「無法全程佩戴口罩」的各式會議、活動及聚餐為原則。

國泰集團則是：一、暫緩舉辦室內 100 人／室外 500 人以上的大型活動；第二，取消可能群聚的實體福利活動，如社團、部室旅遊等；第三，異地辦公同仁禁止見面及交流；第四，同仁同住親友年前返台需進行內部通報，親友返家日起至自主健康管理結束期間，同仁實施居家辦公（不進入職場）。

玉山銀行已針對特定地區加強防疫，包含全員進行快篩、行舍全面消毒、配戴防疫面罩、減少外訪等；為維持營運不中斷，部分單位已啟動異地辦公及居家辦公規劃；另外，尾牙餐會取消，持續落實配戴口罩、量測體溫及清潔消毒等防疫措施。總行亦提升防疫規格，減少外賓到訪。

元大金控維持人員分流原則，嚴格要求辦公區域內全時佩戴口罩且各種集會與教育訓練遵守公司防疫規定；在確保營運不中斷，落實內控與資安要求下，居家辦公依各子公司實際營運需求彈性調整；另外，元大金控針對當前風險最大的桃園市 8 家元大證券分公司、10 家元大銀行分行據點，提升安全維護作為如要求桃園熱區同仁於單位內服務時，除目前已要求全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護外；即日起另增加「佩戴面罩、手套」，以維護個人安全。

元大金進一步指出，其他同仁除依當前防疫各項要求辦理外，務請落實自我防護，確實執行「午休用餐禁止群聚共食」；另為保障客戶健康，所有入內賓客務必請依目前規範，落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制；即日起等候區座位必須「嚴格遵守梅花座配置」，有效保持社交距離；取消非必要之客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

兆豐銀也表示，因應桃園地區 Omicron 疫情變化， 各分行加強各項防疫作為：一、提高清消頻率，加強個人衛生、 戴口罩、勤洗手、保持社交距離。 二、同仁如有與確診者足跡重疊，除加強自主健康監測外， 也呼籲同仁如有 發燒、倦怠、全身痠痛、頭痛或呼吸道等症狀，需即時通報，並盡速就醫及篩檢。

此外，兆豐銀也鼓勵同仁盡量在座位用餐，目前內部會議也鼓勵盡量採視訊方式辦理。而該行本來就沒有辦大型的尾牙活動，考量疫情發展，再評估是否限制聚餐。

第一銀行表示，1 月 10 日起全面採線上視訊會議，並在總行大樓加強進出管制，分行員工同住家屬入境若選擇 B 方案（10 天防疫旅宿、4 天居家檢疫、7 天自主健康管理）或 C 方案（7 天入住集中檢疫所或防疫旅宿、7 天在家居家檢疫、7 天自主健康管理），將請員工居家辦公，並在居家檢疫期滿時快篩。

中信金控除持續進行辦公場所定期清消、提供同仁免費家用快篩試劑檢測自身健康安全等防疫措施外，再行研擬多項具體對策，包括靈活的到公方式、實體會議活動管理、人員差旅活動控管以及春節期間活動管制。

為降低上下班通勤路程及工作場所群聚的傳染風險，中信金控將啟動上下班分流、居家辦公等措施，並針對特定作業需求單位啟動異地備援作業，兼顧同仁健康安全並維護客戶使用金融服務不中斷的權益。

中信金控內部各項會議活動將以線上舉辦方式為原則，若因業務需求，須舉辦實體會議，則嚴格要求保持 1.5 公尺的社交距離，並全程配戴口罩，避免人員互動接觸。同時持續管制同仁海外私人行程，針對同仁家人於春節期間自海外返臺者，實施預防性的居家辦公。後續將依據疫情變化，滾動調整各項防疫措施。

而華南金原訂明 (14) 日及 1 月 17 日要在中山分行及南京東路分行舉辦之「福虎生豐迎新年 揮毫贈春聯」活動，也因疫情緣故忍痛取消。