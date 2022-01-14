〈永昕二廠開幕〉竹北三廠2024年完工啟用 目標打造全球前三大CDMO廠

永昕 (4726-TW) 二廠甫完工啟用，就瞄準 ADC(生物新藥抗體偶聯藥物)、異體細胞治療商機，將投資 38 億元在竹北建置三廠，預計 2024 完工，董事長林榮錦表示，由於 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務已經落後國際，因此切入新技術領域，目標擠進全球第三大。

永昕三廠預計今年 9 月工程發包，最快 2024 年完工、2024 年投產啟用，產線將以高價值的 ADC、異體治療細胞為主，總經理陳佩君說，目前生物製藥產業朝向多樣化、製程也複雜化，而 ADC、異體治療細胞需要投入大量研發量能，也是國際大廠不願接觸的領域。

異體治療細胞方面，陳佩君補充，目前國內外 CDMO 廠以自體細胞治療產線為大宗，不過自體細胞治療限制多，包括需要病人自有細胞、成本高等；異體細胞治療則類似藥物可以大量生產使用，也是未來趨勢。

永昕早已踏入異體細胞治療技術領域，旗下客戶已經在美國進行一期臨床試驗，後續永昕將接續替客戶生產二期臨床所需用藥。

林榮錦提到，預期 ADC、異體治療細胞產線到位後，力拚擠進全球前三大 CDMO 廠，此外，初步規劃在竹南興建四廠，擬租 7500-1 萬坪土地，約蓋 3-4 棟。

CDMO 產業近年掀起併購浪潮，對此，林榮錦認為，不排除啟動併購案，不過一切隨緣，加上永昕著墨較新的技術領域，台灣幾乎沒有藥廠可併。