法說後股價兩樣情 台積電大漲近2%、大立光打入跌停

權值王台積電 (2330-TW) 法說釋出營運展望樂觀，吸引買盤進駐，今 (14) 日開盤股價跳空上漲 12 元或近 2%，達 673 元，帶動大盤一度攻上 18500 點關卡，反觀光學股王大立光 (3008-TW)，去年每股賺 139.13 元創 8 年新低，今年保守看待市場，今天在大量賣壓湧現下，股價打入跌停 2140 元。

台股雙王昨 (13) 日舉行線上法人說明會，其中，台積電釋出多項正面訊息，不僅去年獲利創新高，今年美元營收估成長 24-29%，將優於產業平均，長期毛利率目標也提升至 53% 以上。此外，台積電今年資本支出金額將達 400-440 億美元，相較去年 300 億美元，大增 33-46%。

大立光執行長林恩平於法說會上指出，去年稅後純益 186.63 億元，年減 23.93%，每股純益 139.13 元，創 8 年新低，毛利率 59.95%，也創 6 年來新低。對於首季展望，1、2 月拉貨動能將逐月下滑，今年高階手機銷售不如預期，短期拉升鏡頭規格力道相當遲緩。

台積電及大立光今天股價表現兩樣情，台積電開盤大漲近 2 %，最高來到 673 元，逼近歷史新高價 679 元，市值激增 3111 億元，攀升至 17.45 兆元；至於大立光股價，今天一開盤即重挫至跌停，達 2140 元，大跌 235 元。

