〈證交所新春記者會〉台股投資族群年輕化 30歲以下開戶數占比逾4成

台股在內外資挹注下，連續三年漲幅超過 2 成，不僅市值、成交量屢創新高，投資族群也有年輕化趨勢，根據證交所統計，去 (2021) 年新增開戶數達 77 萬人，較往年平均值 20 萬戶翻倍成長，其中 20 到 30 歲年輕族群近 2 年每年更增加 20 萬人，占比逾 4 成。

證交所今 (13) 日舉行新春媒體記者會，董事長許璋瑤致詞時表示，台股指數創新高，投資人參與股市意願也明顯提升，統計近 2 年，總開戶人數增加非常快速，2021 年新增開戶達 77 萬人，比過往約 20 萬人顯著增加，總開戶人數超過總人口半數達 1201 萬人。

許璋瑤指出，去年全年有交易人數 550 萬人續創紀錄，較過去約 300 萬人顯著增加，尤其 20 至 30 歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近 2 年每年增加 20 萬人，占其總人口比重從 5 年前 25% 大幅提高至 44%，為國內股市注入新的活水。

在籌資管道部分，許璋瑤說，過去 2 年受疫情影響導致申請上市略顯遲滯，但股市持續優異表現，申請上市情況已漸恢復，2021 年共有 30 家，為 2017 年來新高。

許璋瑤進一步指出，上市公司營收獲利表現良好，產量供不應求驅使投資增加，去年國內民間投資預估成長 18.9% 創近 10 年來新高，同步帶動籌資需求，上市公司近兩年籌資均逾 8000 億元，高於 2016 至 2019 年平均 4000 億元，且籌資管道日趨多元，最近 2 年透過債券籌資金額都超過 6000 億元，有效降低投資資金成本。

產業前景部分，許璋瑤表示，最近 2 年雖受疫情紛擾，上市公司營收仍持續成長，2021 年全年營收達 38.2 兆元，較 2020 年增加 15.2%，前三季稅後淨利甚至已超過 2020 年全年金額，優異營運表現為支持股市上漲主要動能。

進一步觀察各產業表現，2020 年以來，半導體產業持續領軍帶動相關電子產業，營收及獲利連續成長，其中 2020 年營收負成長的航運、塑膠與鋼鐵等傳統產業，於 2021 年轉為大幅成長，而上市公司營運全面性復甦，國內產業基礎更加堅實有韌性。