〈證交所新春記者會〉董座：兩優勢吸引資金挹注 台股百花盛開

證交所今 (13) 日舉行新春媒體記者會，展望台股後市，證交所董事長許璋瑤引述金管會主委黃天牧的「花若盛開，蝴蝶自來」來形容，台股具備高殖利率、低本益比兩大優勢，目前是「百花盛開」的狀態，對資金極具吸引力。

台股集中市場加權指數去 (2021) 年一舉突破 18000 點，全年漲幅 23%，且是連續三年全年漲幅超過 2 成，在全球市場表現名列前茅，截至去年底台股總市值已達 56.3 兆元，成交值達 95.5 兆元，成交量日均值達 4000 億元；排名提升至全球第 8 名，屬於高流動性市場。

根據統計，截至 2021 年 1 月底，外資持有台股比重一度達 47%，但受到國際重大事件影響，因應避險而有所調節，例如 2008 年金融海嘯、2010 年歐債危機，以及 2018 年美中貿易戰等。

許璋瑤表示，受國際重大事件影響，外資近年屢次調節台股，前年賣超近 4000 億元，去年也大舉賣超 5000 多億元，合計兩年賣超金額將近一兆元，但他認為，台股具備高殖利率、低本益比優勢，是國際資金長期進駐標的，持股比例也逐年提升，因此即便有賣超，但比重也相對偏低。

許璋瑤進一步指出，以 2021 年來說，外資賣超占總市值與持股市值比重分別僅有 0.8% 與 1.9%，加上國人對台股信心度高，以及國內資金持續挹注，都降低外資調節的影響程度。