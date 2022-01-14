台積電撐腰 台股跌33點收18403點短均失而復得 周線翻紅

台積電法說釋出樂觀展望，激勵股價走高，台股今 (14) 日開盤即攻上 18500 點，但市場升息疑慮再起，電子權值股、金融、傳產紛紛湧現賣壓，拖累指數一度重摔逾 220 點，回測 18200 點，終場跌幅收斂，下跌 33.6 點，收在 18403.33 點，指數高低震盪達 295 點，短均失而復得，成交值 3316.95 億元。周線收紅，累計本周上漲 233 點。

櫃買指數今天終場下跌 0.88%，收在 222.04 點，成交值 687.18 億元。上市櫃合計成交值 4004.13 億元。

在法說報佳音的激勵下，台積電今天股價表現強勢，一度衝上 673 元，終場上漲 1.66%，收 672 元，市值攀升到 17.4 兆元；反觀大立光，由於法說透露今年展望保守看待，股價應聲打入跌停，收 2140 元；聯發科重摔逾 3%，鴻海、台達電、國巨等電子權值股也跌逾 1%。

光學股為盤面弱勢族群，玉晶光、先進光重挫逾半根停板，亞光、今國光、佳凌、新鉅科、聯一光等均震盪走低。今天資金也撤出高價股，股王矽力 - KY 股價重挫逾 5%，終場跌幅收斂收 3850 元，信驊、AES-KY、旭隼、緯穎等均下跌 2-3%。不過，力旺與譜瑞 - KY 則逆勢走揚。

傳產族群方面，貨櫃三雄及航空雙雄今天表現較強勢，長榮擺脫連跌頹勢，盤中翻紅、漲勢逐漸放大，終場漲近 5%，陽明、萬海、華航、長榮航上漲 1-2%。昨天氣勢如虹的鋼鐵股，今天由中鋼領跌，燁興、威致、海光、志聯、燁輝等跌勢都相當重。

連鎖手搖飲業者聯發國際 (Sharetea 歇腳亭) 今天以每股 78.8 元掛牌上櫃，儘管櫃買指數一度重挫超過 2%，但掛牌蜜月行情仍不受影響，最高一度來到 139 元，直逼豆府餐飲股后地位，終漲上漲 54.19%，收在 121.5 元。