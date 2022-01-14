雷諾執行長：2030年歐洲市場銷售 目標100%電動化

法國雷諾汽車 (Renault)13 日 (週四) 宣布，該公司目標 2030 年之前，在歐洲市場銷售的汽車要 100% 全面轉換為電動車 (EV)。而原先目標為 90%。歐盟計畫在 2035 年之前要禁止燃油車等的販售，雷諾汽車的這回決定，主要也是為了加速汽車電動化的推動。

雷諾汽車執行長梅奧 (Luca de Meo)13 日在巴黎郊外舉行的記者會上表示，有必要在 2030 年達成 100% 電動車的目標，也正設法讓各項條件更為齊全。除了銷售主力的「Zoe」小型電動車之外，即將在 2022 年上市的電動款「Mégane」小型車也將帶動電動車市場的成長。

歐洲更加嚴苛的汽車廢氣排放標準，將陸續在 2025 年和 2030 年的時候上路，而各家車廠也被迫擴大電動車的銷售。另一方面，在疫情有關的振興措施刺激之下，電動車受惠於購車補助、市占率正逐漸擴張。

以各國 2021 全年的乘用新車銷售成績來看，電動車的市占率在挪威高達 65%，另外在德國、法國也分別達到 14% 和 10%。

關於全球性的晶片短缺問題，梅奧認為雖然已走出谷底，卻也認為無法在短期之內解決，並且暗示在 2022 年仍有持續的可能。