〈台積電法說〉Q1營收季增上看9%再創高 毛利率可望重回53%以上

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，公布去年財報，第四季、全年獲利再創新高，台積電預估，今年第一季營收將達 166-172 億美元，季增 5.4-9.2%，續寫新猷，雙率也均將較去年第四季成長，其中毛利率可望重回 53% 以上。

據台積電公布的第一季財測，美元營收中位數約季增 7.5%，以 1 美元兌換新台幣 27.6 元計算，第一季新台幣營收估達 4581-4747 億元，相當於季增 4.5-8.3%，毛利率估達 53-55%，營益率 42-44%。

台積電財務長黃仁昭指出，由於智慧型手機季節性影響較和緩，加上高效運算需求持續強勁，帶動第一季營收持續向上。

總裁魏哲家表示，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，且將持續較長一段時間，也將帶動台積電今年全年產能持續吃緊。

台積電去年第四季毛利率貼近財測高標，營益率則超越財測預期，純益 1662.3 億元，季增 6.4%，年增 16.4%，每股純益 6.41 元，略優於外資預期；全年稅後純益 5965.4 億元，年增 15.2%，等同每天開門就賺進 16.3 億元，每股純益 23.01 元，去年第四季及全年 EPS 同寫新猷。