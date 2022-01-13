通膨續揚 克利夫蘭Fed總裁：3月有望升息

美國克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三（12 日）表示，由於通膨高漲，聯準會（Fed）「有充分理由」在 3 月的貨幣政策會議上調短期利率目標。

梅斯特在華爾街日報（WSJ）舉辦的財務長網路峰會（CFO Network Summit）上說：「我們需要採取行動讓通膨下降，並確保大眾預期的通膨路徑與 Fed 的 2% 目標保持一致。如果 3 月的情況像今天一樣，我會支持升息。」此外，梅斯特認為 Fed 會在今年升息 3 次。

梅斯特今年為美國聯邦公開市場委員會（FOMC）票委，在發表上述言論前，美國勞工部公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 7%，創下 1982 年 6 月以來最大增幅，物價壓力不斷攀高。

通膨飆升的規模與持續時間都出乎 Fed 意料，給央行政策前景帶來快速變化。Fed 已加快縮減購債步伐，預料在 3 月結束購債，有一些央行官員預估 Fed 會在該場會議中提高其接近於零的利率目標區間。

梅斯特並未透露她對 Fed 何時開始縮減資產負債表 (縮表) 的看法，僅表示只要不擾亂金融市場，希望 Fed 能盡快減少目前 8.8 兆美元的資產規模。她也提到，目前還沒準備好在 Fed 的資產負債表上採取何種策略，但希望在減少持有的過程中探索所有選項。