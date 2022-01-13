〈焦點股〉無懼河靜鋼大砍盤價 鋼鐵人帶量衝鋒

越南河靜鋼廠大幅調降 3 月熱軋盤價，不過，在國際鐵礦砂、銅價、鎳價持續走揚下，鋼鐵股今 (13) 日逆勢成為多頭指標，由中鋼 (2002-TW) 領漲 2%，第一銅 (2009-TW)、新鋼 (2032-TW) 股價亮燈漲停，中鋼構 (2013-TW)、中鴻 (2014-TW)、燁輝 (2023-TW) 等漲勢也相當凌厲，帶動上市鋼鐵類股指數一度勁揚逾 2%。

越南河靜鋼廠 3 月內銷盤價開出，熱軋盤價每公噸大降 70 美元，線材產品每公噸調降 10 美元，為連 3 月下滑，調幅也較市場預期來得高。然而，中國寶鋼先前已開出 2 月內銷盤價，厚板、熱冷軋、鍍鋅等多項產品全面開平盤，釋放止跌的訊號。

中鋼預計明 (14) 日開出 2 月內銷盤價，適逢農曆春節，下游提貨意願不高，加上新台幣升值、低價進口鋼材擾市因素，市場預期 2 月盤價傾向開平低盤，除了家電與電腦用的熱浸鍍鋅鋼捲、電鍍鋅鋼捲可能維持平盤外，其他熱軋產品售價預估將小幅調降。

沉寂已久的鋼鐵族群，今天獲得資金點火，中鋼盤中上漲逾 2%，最高來到 35.6 元，午盤成交量已放大至 5.3 萬張，第一銅、新鋼直奔漲停價，分別達 45.55 元、22.9 元，此外，中鋼構、聚亨盤中大漲逾半根停板，中鴻、燁輝、彰源、海光、燁興、官田鋼等多檔也上漲 2-3%。

去年 12 月鋼市氛圍轉為觀望，中鋼去年第四季營收仍達 1294.8 億元，季增 3.1%、年增 47.8%；全年營收 4683.28 億元，年增 48.8%，單季及全年同創歷史最佳。不過，農曆春節在即，中鋼坦言，內銷客戶持續調節庫存，外銷也受運輸塞港問題影響，預計 1、2 月營收動能會較和緩。