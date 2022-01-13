1/13 台積電法說會 相關受惠股都在這

台積電 (2330-TW) 未來三年會有 1000 億美元資本支出，以提高產能、擴大先進製程 N7/N5/N3/N2 或特殊製程及後段 inFO/CoWoS/2.5D/3D 封裝及海外廠相關投資。台積電 (2330-TW) 先進製程，是不可逆大趨勢，其中前段設備是未來擴廠重點。以目前晶片供需狀況來看，資本支出只會增加不會減少，但有一件事，你可能不知道!!!

那就是在這 1000 億美元的資本支出中，卻只有少部分台廠設備代工廠，有機會受惠。關鍵在於，有近 800 億美元，是用在前段設備，但前段設備主要供應商都是在集中歐美地區，如: 包含 ASML 艾斯摩爾、AMAT 應用材料、KLA 科磊等國際大廠。台廠前段設備直接受惠的並不多，但相關代工廠可望間接受惠，也就代表，後續受惠程度會逐漸延續到 2022 年。

2022 年可以延續，值得投資朋友好好納入口袋清單

▲帆宣 (6196-TW)

預期 2021 年第四季營收 QoQ+37%，第四季 EPS 預估 2.5-2.8 元，保守預估 2022 年營收至少 400 億元以上，不論廠務、自動化系統、代工、材料代理產品線需求皆表現強勁。公司目前在手訂單 500 億元且持續增加中，營運動能可望延續至 2022 年，甚至至 2023 年第一季。

2022 年預估 EPS 10-13 元，短線目標價 200-210 元。

▲中砂 (1560-TW)

先進製程應用推動下，明年有機會挑戰成為全球鑽石碟市占龍頭，且主要客戶 3 奈米製程有望在 2022 年開始量產，將帶動 3 奈米鑽石碟放量，加上再生晶圓續保持滿載生產，2022 年上半年有望再次調漲售價。 2022 年營收至少 60 億元 2022 年預估 EPS7-8 元，短線目標價 128-130 元。

▲京鼎 (3413-TW)

2022 年資本支出與 2021 年相當，而整體半導體資本支出預期將年成長約 10%，京鼎隨產能擴充和提升 ALD/PVD 設備代工，成長性將優於產業。

2022 年預估 EPS17-18 元，短線目標價 280-290 元。

▲致茂 (2360-TW)

主要供應後段半導體的測試設備（晶圓完成後的一系列步驟，包括切

割、封装與測試，主要為功能性與電性的測試），但也持續滲透擴展前段半導體

設備供應鏈。2022 年將持續擴大投資，加上 5G、電動車發展趨勢不變，相關設備出貨力道將可望維持成長動能，使營運表現再度具備挑戰歷史新高的實力。

2022 年預估 EPS11-12 元，短線目標價 260-270 元。

▲信紘科 (6667-TW)

受惠半導體投資浪潮、台商回流、以及國內半導體廠及 IC 載板廠積極擴產，廠務營收將創高峰，加上綠色製程滲透率提升，機能水設備及製程特殊用廢液回收等新業務領域，已獲晶圓代工大廠認證通過，可望為 2022 年業績成長帶來新動能，成為長線獲利引擎。

2022 年預估 EPS4.5-5 元，短線目標價 100-110 元。

▲光罩大廠 (X3XX)

2022 年預估 EPS3-3.5 元，短線目標價 120-125 元。隱藏獲利 20%。

相關個股: 中砂 (1560-TW) 帆宣 (6196-TW) 信紘科 (6667-TW) 家登 (3680-TW) 日揚 (6208-TW)

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