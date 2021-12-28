星展深耕中南部理財市場 台中、高雄設雙語分行

星展銀行 (台灣) 積極響應雙語分行政策，除在北部設立雙語分行外，再進一步將觸角擴展至中南部，分別在台中中港分行、高雄的四維分行，打造第三與第四間雙語分行。

星展銀行自 2019 年起，鎖定外籍與商務人士群集的天母分行及松仁分行設立雙語分行，並於今年再度投資台中的中港分行及高雄的四維分行，打造第三與第四間雙語分行，實現深耕台灣中南部財富管理市場。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，星展銀行 (台灣) 致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，近年持續於台北、台中、高雄等地設立共四間雙語分行，便是星展發揮外銀優勢、用心深耕台灣的具體展現。

星展銀行 (台灣) 表示，中港分行與四維分行分別位於台中、高雄人潮眾多、商務人士群集的商業地段。分行內除了提供外語媒體、雙語叫號機、雙語匯率看板與各種英文交易表單。

除了實體雙語分行，銀行的官網、網路銀行、行動銀行及電話客服等服務，也全都支援雙語功能，除了基本的銀行帳戶轉帳、換匯、定存、基金交易之外，也特別著重於客戶的使用體驗，如客製化資產總覽介面、一鍵轉帳、即時客製化提醒資訊等。

此外，銀行也持續在數位通路提供更多新產品或服務，例如在今年所推出的投資商品含息報酬資訊以及專屬基金手續費折扣，外籍客戶無須親臨分行，也能透過數位化管道，輕鬆完成所需的銀行交易與服務。