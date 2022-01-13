海外N95成搶手貨 盛弘旗下敏成健康熔噴布訂單大增

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 認為，民眾可能要佩戴防護力更強的口罩來阻止 Omicron 散播，藉此帶動 N95 相關口罩成為搶手貨、價格狂飆逾 1 倍；盛弘 (8403-TW) 旗下敏成健康 (4431-TW) 提到，口罩原料熔噴不織布自去年底開始需求大增，本季訂單能見度高，近期也有不少客戶詢問庫存，營運可望回升至去年 5、6 月高峰。

據外媒報導，CDC 正在考慮改變防疫政策，建議民眾佩戴更能過濾病毒、細菌的口罩，帶動相關口罩價格飆升，一包 N95 口罩價格從 10 月初的 23.19 美元，飆漲至 57.15 美元，漲幅高達 146%。

敏成健康子公司敏成主要生產熔噴不織布、靜電濾材、保溫棉等，其中熔噴不織布為口罩、防護產品過濾層的重要生產原料。

敏成健康表示，近期確實有主要出口美國 N95 口罩的製造商來詢問庫存狀況，並依照對方需求持續出貨，此外，美國疫情嚴峻，待客戶口罩庫存消化告一段落後，熔噴布將再掀新一波需求，以目前訂單狀況來看，可望回到去年中高峰水位。

新變種病毒自去年底爆發後，敏成健康的海外營收比重就從 10-20%，攀升至近 50%，公司看好，若疫情持續蔓延，國外消費者大量購買口罩等防護裝備，將同步帶動熔噴布需求成長，加上海外毛利較佳，有望進一步推升獲利表現。

敏成健康去年第四季營收 6591 萬元，季增 23.84%、年減 73.6%；去年全年營收 2.92 億元，年減 71.51%。