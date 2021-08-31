星展台塑簽署3年期 2億美元永續連結貸款

星展集團與台塑河靜 (開曼) 簽署 3 年期 2 億美元 (約新台幣 56 億元) 的永續指數連結貸款，是台塑河靜首筆永續貸款案，也是目前台資集團企業承作最長 3 年期永續貸款中金額最高案件，具市場指標意義。

星展集團簽署「永續指數連結貸款」，在為期 3 年的貸款期間內，持續追蹤台塑河靜鋼鐵公司相關永續表現，包括廢氣、廢水排放管理、職場環境、社區參與，以及社會回饋等，而後視達成程度，獲得優惠的貸款利率，充分展示公司實現長期永續發展價值的決心。

台塑河靜 (開曼) 為越南台塑河靜鋼鐵公司 100% 持股之母公司，台塑河靜鋼鐵公司於 2020 年 11 月首次單月轉虧為盈後，至今仍維持穩健的獲利表現。

星展集團企業及機構銀行永續發展部總監鍾皓恩表示，台塑河靜 (開曼) 選擇星展集團作為簽署永續指數連結貸款的合作對象，顯示星展在永續領域的多年耕耘已深獲各地區客戶肯定，而這項合作也代表台塑河靜鋼鐵公司長久以來對落實永續經營、環境保護與善盡企業社會責任所做出的實質承諾。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，星展期許從核心本業出發，帶動產業、社會的正向循環，同時透過創新思維及負責任的商業態度與模式，積極推動負責任的金融與普惠金融，提供客戶具永續理念的金融商品與服務，與客戶一同攜手共創台灣環境永續。

星展自 2018 年以來，已完成超過 150 件永續金融相關業務，總額約達新加坡幣 270 億元 (逾新臺幣 5500 億元)。