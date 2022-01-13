美股重點新聞摘要2022年01月13日

今日操盤前瞻

美股財報：達美航空

美國 12 月 PPI

美國科技抗中法案有眉目 眾議院領袖共識近了

彭博報導，一名美國國會領導人的助理透露，美國眾議院準備積極推動一項強化美國科技競爭力的法案，包括授權數百億美元資金扶植國內半導體產業。該法案去年已在美國參議院過關。閱讀全文...

Fed 布拉德：抑制通膨需要 4 次升息 今年失業率有望低於 3%

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周三 (12 日) 表示，聯準會 (Fed) 今年為了阻止通膨飆升應更積極升息，並認為縮表之路已近，而失業率有望在年底前降至 3% 以下。閱讀全文...

拜登：12 月 CPI 報告顯示物價漲勢開始放緩

美國總統拜登周三（12 日）針對剛出爐的美國消費者物價指數（CPI）報告表示，儘管去年 12 月 CPI 年增 7% 續創新高，但經季調僅月增 0.5%，增速較 10、11 月下降，為物價漲勢已開始放緩證據，儘管距離回到正常物價水準還有一段路要走。閱讀全文...

微軟加速自研晶片 挖角蘋果關鍵工程師

《彭博社》週三 (12 日) 報導，微軟聘請蘋果資深晶片設計師 Mike Filippo，以研發自家伺服器晶片。閱讀全文...

跟上油價漲勢 美國產油商擴大頁岩裂解投入

研究數據顯示，隨著油價飆升至每桶 80 美元以上，美國油氣生產商正在加速提升德州西部的二疊紀盆地和美國最大頁岩油田新墨西哥州的新油井工程，以趕上這波油價熱潮。閱讀全文...

跨足現場體育轉播世界 蘋果有意爭取 MLB 平日比賽轉播權

亞馬遜 (AMZN-US) 已經在體育直播領域建立灘頭堡，最近簽下 10 億美元的協議來轉播「周四夜美式足球」。如今蘋果 (AAPL-US) 也打算加入這場競賽。閱讀全文...



