Fed褐皮書暗示經濟逆風仍在

聯準會 (Fed) 週三 (12 日) 公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，由於供應鏈中斷和缺工限制的經濟逆風仍在，美國經濟在去年 12 月僅以「溫和」速度擴張。

經濟增長

這份來自聯準會轄下 12 個地區的資訊摘要顯示，美國經濟成長持續受供應鏈中斷和勞動力短缺限制影響，製造業在全美範圍內持續擴張，但增速在一些地區存在差異，美國經濟活動在 2021 年的最後幾週以溫和的速度擴張。

總體上樂觀情緒仍然很高，但部分地區公司稱，對未來幾個月經濟成長預期在過去幾週有所降溫。

勞動力市場

褐皮書提到，儘管經濟增長速度緩慢，但企業對材料、工人需求仍在上升，持續的勞工短缺和相關薪資增長也給企業增加成本壓力。許多地區回報，低技能工人薪資增長特別強勁。

消費健康

褐皮書還指出，隨著 Omicron 確診病例增加，休閒旅行、旅館住房率和餐廳客流量急劇回落。

通膨

大部分地區表示，企業商品售價格穩步增長，但一些地區指出，與最近幾個月的強勁步伐相比，價格上漲有所放緩。

批發和材料價格導致包括服務業在內的眾多產業定價壓力。經濟學家表示，服務業通膨對聯準會來說是一個特別危險的訊號，因為美國經濟以服務業為主，而且該行業的價格上漲似乎更難以駕馭。

美股週三尾盤時段，聯準會褐皮書暗示供應鏈短缺和勞動力市場緊張在內的經濟逆風持續，美股尾盤回吐漲幅，道瓊翻黑，標普和那指縮小漲幅。