快速裝修迎新年！選用木地板打造溫馨暖冬

新的一年即將來臨，許多人都會為房子輕裝修。若預算和時間有限，通常會優先改善較基本的需求，以居住實用性為考量，將部分老舊家具、廚具汰換；若想以嶄新的樣貌迎接新年，則可以選擇更換地板，改變大面積區域的色調和風格，立即能讓家裡煥然一新，且地板施工快速，從規劃到完工通常只需一至兩週。

若想要同時改善冬天的寒冷不適，舖設木地板是最佳首選。KD 木地板長期深受消費者喜愛，因其具有調節室內溫度的作用，有別於磁磚的冰冷，踩踏時可以感受到來自森林的溫暖與自然，讓你在冬日也能光著腳丫自在行走。而獨家的 3D 表面處理技術，依照人體足部曲線設計，更可減輕行走的壓力，非常適合家中有小孩或長輩同住的家庭。且 KD 提供超過 50 種色系供選擇，從暖色、冷色到中性色調，滿足各式裝潢需求，兼具實用與美觀。

除了多元色系外，KD 木地板更推出全新系列「寬幅木地板」，尺寸為 8 尺長、8 寸寬，超越市面上常規木地板尺寸。近年來小宅當道，消費者時常會感覺到屋內設計有所侷限，多數是因為建材過多的拼接接縫造成，而許多設計師會巧妙使用大尺寸木地板為空間營造延伸感，輕鬆創造小宅放大術。選用 KD 寬幅木地板，大幅減少木紋拼接時的斷層，可顯現超越實際坪數的空間感，讓小宅也能大方氣派。

KD 寬幅木地板長 243cm、寬 23cm，鋪設後接縫較少，更利於清潔。(圖：科定企業提供)

科定企業 (6655-TW) 深耕建材領域二十年，致力於環保健康建材的生產與應用，全產品榮獲健康綠建材標章，也是許多知名 YouTuber 推薦，以及室內設計師愛用的品牌。KD 木地板享五年保固，並擁有專屬施工團隊，提供連工帶料服務，且庫存充足出貨快速，讓你在年前輕鬆打造居家新風貌，歡迎至官網預約參觀，或直接前往全台門市挑選。

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