建材龍頭科定與全球頂尖PP印刷商結盟 進軍櫥櫃百億市場

科定企業 (6655-TW) 專注於環保健康建材的生產與應用，為業界唯一擁有原木採購到自建營銷通路，垂直整合與產銷一條龍的企業，將台灣製造之環保無毒綠建材銷往全球各地知名連鎖飯店、公設建案與居家裝潢市場。由於不斷研發創新，力求突破，科定企業 2021 年起，由木製建材延伸至無毒 PP 建材領域，從室內裝潢裝飾面材擴大到櫥櫃板材，看好未來櫥櫃市場前景，企圖搶攻百億元商機。

科定企業嘉義生產總部總佔地 3 萬 3000 坪。(圖：科定企業提供)

DNP 大日本為全球最大規模的 PP 仿真木皮製造商，獨有 EB 塗裝技術讓 PP 面板大幅增強表層防護力，防刮耐磨、耐酸鹼、耐污、防焰皆通過 SGS 合格檢測。科定企業成立至今，銷售超過千萬片 KD 塗裝木皮板，擁有豐富實木紋理資料庫及 KD 專屬特調色漆，經雙方深入合作下，聯手開發出 KD 批批櫥櫃板 (ECO+ Panels)，達到超擬真 KD 塗裝木皮板，為全球用戶提供更出色產品。

KD 批批櫥櫃板擬真 KD 塗裝木皮板 (圖：科定企業提供)

長期活躍於裝潢市場的 PVC 與美耐皿櫥櫃面板，深藏人人避之唯恐不及的毒物 - 戴奧辛、塑化劑、三聚氰胺、甲醛，KD 肩負社會期望，有義務供應最健康的建材。KD 批批櫥櫃板由食品級 PP 面板貼合高強度木心板製成，PP 原料無毒，適應溫度介於 - 20℃至 120℃，並通過 SGS 冷熱反覆試驗；底材有別於市場大宗塑合板、密集板等廉價原料，嚴選承載耐重、不易受潮、使用年限長的高強度木心板。健康無毒、耐用安全兼具的 KD 批批櫥櫃板，守護居住者的健康。

科定企業多年持續堅持生產最健康建材，與 DNP 大日本策略結盟，透過雙方成熟技術與資源深度合作，有助於推動健康無毒櫥櫃產品發展與啟動市場潛能，共同打造產業新版圖，持續創造企業長期利益。

KD 環保櫥櫃板共有兩個系列可供選擇，批批櫥櫃板─擬真木紋搭配 EB 塗裝技術，防刮耐磨，健康無毒；人造櫥櫃板─KD 實木皮貼合木心板，買 2 送 1，強檔產品推廣中。網址：https://www.twkd.com/tw/kd-backer-panels