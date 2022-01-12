豐興去年稅前大賺50.36億元創高 年增逾5成

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 今 (12) 日公告去年第四季自結，稅前盈餘 15.21 億元，季增 7.1%、年增 75.7%，每股稅前盈餘約 2.61 元；全年稅前盈餘 50.36 億元，歷史新高，年增 55.6%，每股稅前盈餘約 8.66 元。

豐興去年 12 月營收 34.7 億元，月減 8.5%、年增 24.3%，營業利益 4.82 億元，月減 2.7%、年增 58.7%；稅前盈餘 5.53 億元，月增 11.4%、年增 53.9%。

豐興去年第四季營收 109.33 億元，季增 12.5%、年增 43.7%；營業利益 14.4 億元，季增 9.8%、年增 77.9%；營益率 13.2%，季減 0.3 個百分點、年增 2.5 個百分點。

豐興去年在鋼市暢旺下，營收來到 383.6 億元新高，年增 40.5%、營業利益 47.23 億元，年增 52.8%、營益率 12.3%，年增 1 個百分點，也帶動獲利同步創下新高。

展望近期營運，豐興表示，雖然低價、負毛利鋼筋訂單已經去化完畢，今年將開始反映漲價效益，但目前棒線下游客戶受到運輸影響，導致出貨呈現此消彼漲。

而國際廢鋼價格持續走低，加上國內鋼筋買氣仍保守，豐興本周鋼筋價格每公噸下跌 400 元，終止連三周平盤，廢鋼收購價以及型鋼基價則維持平盤。