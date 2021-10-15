仁寶攜錸德參與智慧長照大聯盟 搶攻高齡健康商機

代工大廠仁寶 (2324-TW) 近年積極布局醫療長照商機，也參與經濟部技術處與工研院成立的智慧長照大聯盟，今 (15) 日進一步攜手錸德 (2349-TW) 集團，在蘆竹錸工廠舉辦重陽節活動，同時展示 AI 人工智慧輔聽器等產品，希望以科技發展高齡長照健康商機。

仁寶表示，這次活動除與錸德集團合作外，也攜手華科基金會提供聽力保健講座、聽力篩檢服務，並進一步提供免費聽力篩檢服務，仁寶旗下神寶醫資則提供 AI 人工智慧輔聽器試配活動，提供民眾免費體驗聽力輔助設備服務。

仁寶進一步指出，人口高齡化已是國際趨勢，台灣也將在 2025 年提前邁向超高齡社會，屆時每五人中將有一位是高齡長者，看準長照需求，仁寶參與 2020 年 8 月由經濟部技術處支持、工研院所成立的智慧長照大聯盟，進一步將旗下照護技術產品能在平台上進行驗證、測試及整合。

觀察仁寶醫療布局，旗下神寶醫資除有 AI 人工智慧輔聽器外，也推出 Stampede 智能運動地墊、智能病房、智復寶、智能尿濕偵測、離床偵測系統等物聯網醫療服務，此外，集團醫療事業群還包括瑞寶生醫、勤立生技與安勤 (3479-TW) 等。

營運方面，仁寶 9 月營收續寫新猷，達 1264.89 億元，月增 23.5%、年增 32.4%，第三季、前三季營收也雙創歷史新高，展望第四季，仁寶指出，筆電訂單需求仍強，全年維持年增 10-15% 目標，且可望達高標水準，非筆電今年逐季成長、全年雙位數成長目標也不變。