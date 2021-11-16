仁寶醫療布局報捷 智慧復健方案導入奇美醫院

代工大廠仁寶 (2324-TW) 智慧醫療布局報捷，今 (16) 日宣布，旗下神寶醫資 BoostFix 智復寶，結合金屬中心、司圖科技等，共同執行科技部南科管理局專案，近期成功落地佳里奇美醫院，進行智慧復健。

仁寶近年持續布局非筆電產業，總經理翁宗斌表示，健康醫療事業是仁寶重點發展方向之一，BoostFix 智復寶則是旗下神寶醫資近年積極推廣的復健穿戴裝置，可望提升病人復健動作精準度判斷、協助醫護人員判斷復健情況。

仁寶表示，全球面臨高齡人口快速成長、復健需求增加，但醫療人力卻相當短缺，為降低醫療人力困境，將運用旗下智復寶 BoostFix 結合司圖科技、金屬中心，整合位移感測、肌電訊號感測、定位系統，投入復健科臨床使用。

觀察仁寶醫療布局，旗下神寶醫資除 BoostFix 智復寶外，也推出 AI 輔聽器、Stampede 智能運動地墊、智能病房、智能尿濕偵測、離床偵測系統等物聯網醫療服務，集團醫療事業群還包含瑞寶生醫、勤立生技與安勤 (3479-TW) 等。

營運方面，仁寶第三季在業外處分昆山閒置廠房挹注下，單季稅後純益 43.52 億元，年增近 1 倍，每股純益 1 元，為近三季新高，累計前三季已賺贏去年全年，純益達 94.39 億元、年增 97.5%，每股賺 2.17 元，10 月營收也續站穩千億元大關，達 1168.35 億元，改寫歷史次高紀錄。