基本工資補貼系統1/17上線 哄抬物價將撤銷資格

今年元旦起基本工資調漲，為減緩去年受疫情衝擊內需產業的營運壓力，政府祭出補貼措施將於 1 月 17 日系統上線受理申請，經濟部今 (12) 日指出，凡是與內需服務業相關的產業如農業、批發零售業、餐飲業等服務業，或受疫情連帶影響的工業如食品製造業等業者均可申請，但如有獲於補貼企業不法哄抬物價，將撤銷並追回補貼款。

經濟部表示，基本工資補貼方案申請事業只要符合 2021 年 9 月及 10 月營收較 2020 年同期衰退 20% 的條件，且設立投保單位者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，連續補貼 6 個月。今年 1 到 6 月投保薪資在 25250 元級距的員工人數及部分工時員工人數 (投保薪資 24000 元以下級距者)，分別以每人每月 1000 元及 560 元計算補貼。

不過，經濟部指出，每個月補貼人數上限，以去年 10 月 31 日投保在 24000 元、25200 元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工 (投保薪資 23100 元以下級距者) 人數為限；至於 65 歲以上員工及永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，經濟部表示，部分業者因基本工資調漲而增加人事成本，政府已提供補貼方案，盼減輕企業的成本負擔，因此，希望業者能暫緩調漲售價。政府各機關也積極把關食材價格合理性，籲業者多善加運用相關政府資源，良性回饋消費者，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。

經濟部強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求事業能夠肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。如果於補貼期間有違反勞動基準法第 21 條有關基本工資之規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。