消基會籲降稅對抗物價蠢動 公布不漲價企業鼓勵消費

物價蠢動，各行各業都傳出漲價聲浪，民眾所得已經追不上物價上漲的速度，消基會今 (12) 日出面呼籲政府，應大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，有助抑制物價攀升，此外，行政院穩定物價小組與各縣市消保單位，應在特別時期經常性查價，並公布「不漲價企業」名單，促使產業穩定發展，維護消費者合理權益。

消基會指出，目前整體商品價格確實蠢蠢欲動，令人不解的是，2020 與 2021 年兩年都深受新冠肺炎疫情影響，但從主計總處 2020 年的消費者物價指數和躉售物價指數觀察來看，年增率多為跌勢，2021 年才轉為漲勢，「疫情」恐怕不是這波漲價的主要原因，而漲漲跌跌素為經濟發展常態，因此，消基會籲政府主管機關務必要加強查察，防堵趁機哄抬、超漲或囤積居奇。

主計總處 10 日發布 2021 年前 11 月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均 43138 元，年增 1.86%，總薪資平均 55819 元，增加 2.95%。但剔除物價因素後，實質經常性薪資則為 41391 元，年減 0.05%，是近五年以來首度出現負成長，代表民眾實質購買力下滑。

消基會認為，疫情之後，經濟需要大幅復甦，尤其年關在即，企業價格的訂定哲學，應鼓勵消費者投入消費市場，刺激經濟發展，而非因噎廢食地漲價，逼使消費者縮減或不願消費。

消基會表示，政府應協助上游產業的紓困，大幅調降大宗物資關稅、貨物稅，如牛豬肉、黃豆、小麥、玉米、油脂等各種攸關民生物資稅賦，使得中下游產業不必然面對非漲不可的態勢。

調降下來的關稅，政府應定期公布品項、成立專案小組嚴格監控中下游商品價格如實反應下降的稅賦，並成立專線接受中下游產業的反應或申訴，相關公會亦協助勸導相關產業如實調整價格，使得一條龍產業的物價能多面向透明化，杜絕產業之蟲危害民生發展。

此外，消基會指出，政府相關單位還應思考在 5 月萬萬「稅」時期的平均起徵線應予調高，例如綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資扣除額等諸多稅制均應加大調升幅度；同時思考「量能課稅」，對於所得金字塔頂端之 10% 以上或行有餘力者，訂定等比級數課稅稅級；而對於生活在貧窮線正負差 10% 的民眾，則給予免稅，甚或補貼機制。