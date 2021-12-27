基本工資補貼要點明公布 1月中開放網路申請

基本工資將在明 (2022) 年調整，經濟部商業司今 (27) 日表示，考量今年疫情衝擊國內內需產業，為減緩調漲基本工資對企業造成的負擔，已與勞動部等相關部會研訂基本工資補貼方案，明 (28) 日將公布基本工資補貼作業要點，預期 1 月中旬將開始受理業者網路申請。

經濟部表示，申請事業須符合今年 9 月、10 月合計營收較去年同期衰退 20% 條件，符合條件者，將由政府補貼雇主因基本工資調漲所增加的成本，規劃以明年 1 到 6 月投保薪資在 25250 元級距的員工人數、部分工時員工人數 (投保薪資 24000 元以下級距者)，每人各 1000 元、560 元計算補貼。

經濟部指出，每月補貼上限則將以今年 10 月 31 日投保在 24000 元、25200 元等二個投保薪資級距的員工人數及部分工時員工人數為限，65 歲以上員工、永久居留的外籍人士，也得以其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算。

經濟部強調，政府推動基本工資補貼與業者共體時艱，但也要求企業能肩負社會責任、保障員工、兼顧消費者權益，因此若在補貼期間有違反勞基法或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，將撤銷並追回補貼款。

適用對象方面，經濟部說明，農業、服務業、受疫情連帶影響衝擊較深的食品、紡織、服飾製造業等都將納入補貼對象，其他包含托嬰中心、長照機構、醫事機構、補習班、幼兒園、休閒農場、養殖漁業、駕訓班等也適用此次補貼方案。

經濟部表示，本次補貼將一律採線上申請，預計明年 1 月中旬公告受理時間、申請網址，並受理申請至 3 月 31 日，如經審核通過，第一次補貼款預計最快 3 月發放，補貼款項將每 2 個月、分三次發放。