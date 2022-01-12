〈台幣〉出口商拋匯支撐 匯價小升收27.668元

美國聯準會主席鮑爾的談話讓激進鷹派預期降溫，美元應聲走弱，亞幣今 (12) 日普遍走揚，在出口商拋匯支撐下，新台幣兌美元匯率一度升抵 27.645 元，但升值力道有限，終場小升 1.6 分，收在 27.668 元，台北與元太外匯市場總成交值 14.15 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.67 元開盤後，外資有賣有買、動向不明確，出口商在農曆年前仍有實質拋匯需求，推升台幣走揚，但終場升幅收斂，以 27.668 元作收，升值 1.6 分，台北外匯市場成交金額 9.88 億美元，元太外匯市場成交金額 4.27 億美元。

鮑爾今天在提名確認聽證會上指出，預估通膨壓力將持續到今年中，聯準會預計 3 月份結束購債，若有必要，不排除在更長的時間內更多次升息，今年晚些時候也將開始縮減 8.77 兆美元的資產負債表。

台股方面，塑化族群今天表現強勢，加上台積電拉尾盤帶動指數翻紅上漲 87 點，收在 18375 點，成功站回短均之上，外資買超 127 億元，為連續 2 個交易日買超。

根據央行統計，美元指數今天下跌 0.17%，韓元強升 0.35%，新加坡幣升 0.21%，歐元升 0.15%，人民幣升 0.11%，新台幣升 0.06%，日圓則貶值 0.13%，印尼幣貶 0.1%。