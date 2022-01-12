2021年飆漲47% 華爾街投行看好美銀股價續上攻

美國銀行 (BAC-US) 去年股價漲幅達 47%，優於大盤表現，華爾街投行認為，在升息前景和併購交易維持高檔的情況下，美國銀行股價還有更多上漲空間。

Piper Sandler 周二發布報告，將美銀目標價自 54 美元上調至 57 美元，較周二收盤價溢價 15.8%。分析師表示，在眾多大型銀行中，美國銀行是對升息最敏感的銀行之一，看好其在市場預期今年升息 3 次的情況下，比同業受惠更多。

Piper Sandler 認為，升息預期還沒完全反映在美國銀行的股價上，尤其考慮到 2023 年可能出現幾次額外升息。

華爾街普遍預計，到了 2023 年底，更高的利率將為美國銀行帶來 50 億美元的淨利息收入，聯準會點陣圖顯示，到了 2023 年底最多可能出現 6 次升息。

美國銀行則預估，Fed 可能在這段期間將利率調升 100 個基點，相當於 4 次升息，並在未來 12 個月內為該行帶來約 76 億美元淨利息收入。

除了利率外，今年對美國銀行來說，活躍的併購交易活動也可能是一大利好。

2021 年第 1 季，投資銀行和交易業務約占美國銀行總營收的 27%，高於 2019 年同期的 20%，即使相較於去年創紀錄的優異表現，今年併購交易活動應有所放緩，但仍將高於疫情爆發前水平。

Piper Sandler 董事總經理 Jeffrey Harte 表示：「我們依舊相信， 美國銀行是 2022 年值得擁有的大型銀行股。」