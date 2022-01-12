台積電、塑化股助攻 台股漲87點收18375點收復短均

Fed 主席鮑爾談話不夠鷹派，帶動美國科技股回神，台股今 (12) 日開高，一度漲逾百點，進逼 18400 點關卡，台積電、塑化族群奮力撐盤，但光電及航運股湧現賣壓，拖累大盤翻黑，不過，終場在台積電甩尾助攻下，指數急拉上漲 87.19 點，收在 18375.4 點，成功收復 5、10 日線，成交值 2848.9 億元。

櫃買指數上漲 0.22%，收在 224.49 點，成交值 791.67 億元。上市櫃合計成交值 3640.57 億元。

台積電法說會明天登場，今天持續吸引買盤進駐，一路在平盤上方表現，終場上漲 1.38%，收在 660 元，創近 11 個月收盤新高；大立光今天除息，上演秒填息大秀，一度上漲 40 元衝上 2480 元，但賣壓隨即湧現，終場跌 2.66%，收 2375 元，摜破月線支撐；台達電、友達、矽力 - KY 等電子股普遍走跌；國巨、南亞科、聯發科等仍維持上漲走勢。

航運股今天開高後陸續翻黑，貨櫃航商長榮重挫逾 4%，陽明、萬海下跌逾 3%，航空雙雄同步湧現賣壓，雙雙下挫逾 3%，其他包括遠雄港、慧洋 - KY、裕民、中櫃等跌勢也很重，不過，宅配通逆勢上漲逾 8%，榮運也漲 6%。

外電報導，矽晶圓大廠環球晶以 53 億美元收購德國同業世創 (Siltronic) 一案，可望掃除重大的障礙，近期有望獲得中國監管機構核准，激勵環球晶股價走揚，一度大漲 8%，衝上 889 元，終場則收在 872 元，站回所有均線之上，母公司中美晶也有 2% 以上的漲幅，其他矽晶圓廠台勝科也在盤上表現。

台塑四寶去年獲利亮眼，全年大賺 2403 億元，較 2020 年大增 2.3 倍，創新高，同時，台塑積極搶攻半導體商機，電子級化學品新產能本季將陸續開出，今天在買盤力挺下，台塑上漲近 3%，收在 109 元，創 2 個月新高，南亞同步漲逾 1%，其他塑膠股普遍走揚，包括中石化、聯成、三芳等也維持上漲走勢。