〈焦點股〉大立光開盤上演秒填息 股價變臉跌破月線

光學元件廠大立光 (3008-TW) 股利政策首度改為半年配，今 (12) 日進行除息交易，每股發放 31.156 元，股價以 2465 元開出後，隨即衝上 2480 元，上漲 40 元或 1.64%，上演秒填息大秀，不過，賣壓逐漸出籠，股價震盪走跌，一度下挫 3%，下探 2365 元，跌破月線支撐。

大立光 2021 年 12 月營收 45.02 億元，月增 3.45%，年減 8.33%，為 11 個月來新高，也是連 7 月逐月走高；大立光 2021 年營收為 469.62 億元，年減 16.06%，為連續兩年衰退，而 1 月進入淡季，營收預估將較 12 月下滑。

大立光今年起股利配發改採每半年一次，董事會決議上半年盈餘每股配發 31.156 元現金股利，於 1 月 12 日除息，預計 2 月 10 日發放。

大立光日前獲得本土法人青睞，股價衝上 2710 元波段新高，但近期承壓連日走跌，今天開盤後強勢上演秒填息，最高來到 2480 元，漲幅達 1.64%，但賣壓再度湧現，盤中下跌約 3%，最低跌至 2365 元，失守月線關卡、回測半年線。

大立光法人說明會明 (13) 日登場，法人除了關心大立光車用市場進展、切入元宇宙產品進度、第一季營收、手機客戶新機升級趨勢等議題，最重要的還是會關心毛利率展望能否有回升的契機。