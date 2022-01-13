〈台股盤前〉回測月線止跌反彈 台積電法說牽動行情

台股昨日在台積電尾盤拉抬下，帶動指數連三紅，站回 5、10 日線關卡，法人表示，台股回測月線有守後止跌反彈，加上美股四大指數續走揚，短線偏多格局，此外，台積電法說將登場，牽動後市行情。

美國去年 12 月消費者物價指數符合預期，美股四大指數收紅，其中，聯準會 (Fed) 公布褐皮書暗示經濟逆風仍在，道瓊指數一度翻黑，終場仍小漲 38.3 點，或 0.11 %；另外，那指上漲 34.94 點，或 0.23%、標普也有 0.28% 漲幅、費半漲幅 0.66%。

市場消息方面，傳出大立光擊退中國兩大競爭對手舜宇與瑞聲，奪下非蘋品牌大廠 OPPO、vivo 大單，兩家手機廠的高階鏡頭訂單都由大立光獨拿，中高階鏡頭也取得 5 成訂單。

SEMI(國際半導體產業協會) 指出，2022 年全球前端晶圓廠設備支出總額將突破 980 億美元，年增幅 10%，不僅創歷史新高，也是少數出現連續三年大幅成長的榮景。

利基型記憶體報佳音，記憶體 IC 設計廠晶豪科總經理張明鑒證實，營運可望提前在第一季落底，已與大部分客戶談好第一季利基型 DRAM 價格，第二季預期將漲價，第三季則將是全年最旺的一季。旺宏總經理盧志遠也表示，記憶體市況看起來還是很好，高密度 NOR Flash 持續缺貨，在供不應求情況下，第一季將漲價。

半導體設備大廠帆宣截至去年底在手訂單高達 491.56 億元，今年不論是廠務工程、自有品牌設備或是設備代工等，業績都將持續成長，法人估，帆宣今年營收年增 2-3 成，將突破 400 億元大關。