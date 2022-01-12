產業人才荒 長庚大學攜手4家記憶體廠產學合作

長庚大學工學院今 (12) 日攜手旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW)、晶豪科 (3006-TW)、鈺創 (5351-TW) 等 4 家記憶體大廠，簽訂產學合作契約，成立記憶體專業學程碩士班，為產業打造菁英人才，搶救記憶體人才荒。

長庚大學校長湯明哲指出，未來記憶體產業預計投資超過 1 兆元擴充產能，以滿足 5G、AI 運算、電動車等應用需求，對於記憶體設計與製程人才需求殷切，大學教育不能忽略記憶體產業的人才缺口。

長庚大學開設的記憶體專業學程碩士班，特點是整合性課程，湯明哲表示，學生在校修課一年，第二年到企業實習，企業會給碩士論文研究題目，學生透過專業領域課程強化理論，同時無落差接軌產業趨勢。

記憶體專業學程碩士班在學程設計上，將以大學部 (電子工程學系、電機工程學系、化工與材料工程學系、機械工程學系、資訊工程學系等) 基礎理論學習為基礎，由企業內部領域各專家與學校教授共同規劃，涵蓋記憶體晶片設計、記憶體晶片製程等領域。

此學程也規劃提供 40 多名高額獎學金，每位碩士可獲得約 80 億元的獎學金，及畢業後的就業機會，且長庚大學也計畫將加碼 4 年提供 500 萬元獎學金的博士計畫。