〈鈺創展望〉子公司鈺立微深耕XR技術瞄準醫療領域 獲ARM領投入股

記憶體 IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 旗下鈺立微深耕 XR(泛現實技術) 技術，3D 彩色影像扭曲校正處理晶片組平台已應用在醫療級脊椎微創內視鏡系統，今年在 A 輪投資也由 ARM 領投入股。

鈺立微電子成立於 2016 年，專注於 3D 影像電腦視覺領域晶片與次系統產品，瞄準終端智慧產品、IoT、工業與服務型機器人市場，今年 5 月更獲安謀物聯網基金 ARM IoT Fund、WI Harper、日本丸文商社及凌陽科技 (2401-TW) 等策略性 A 輪投資。

XR 為擴增實境 (AR)、 虛擬實境 (VR) 與混合現實 (MR) 的總稱。鈺立微早年即投入 XR 產業，為數個世界級 XR 產業硬體產品技術合作方與晶片供應商，將在明年 CES 展會上，祭出 Life with 3D 生活型態，結合數家產業生態鏈夥伴發表生活及醫療 3D 電腦視覺參考設計、產品及解決方案。

鈺立微表示，旗下產品應用包括脊椎微創內視鏡系統、智能跟隨手推車、健身用魔鏡、咖啡現沖機器手臂等。

另外，鈺創旗下鈺群開發的光纖纜線應用方案 OIAC，目前 OIAC 線材長度達 30 公尺，傳輸速率可達 10Gbps，已獲惠普採用，主要應用於大空間視訊會議領域，預計明年春季上市。