11月零售業營業額3754億元攀新高 批發、餐飲業寫同期高

經濟部統計處今 (23) 日公布 11 月批發、零售餐飲營業額統計，三大類別均維持高檔，其中，零售業在周年慶、雙 11 加上政府振興方案挹注下，單月營業額衝上 3754 億元，改寫歷史單月新高，11 月批發、餐飲業也寫下歷年同期新高紀錄，營業額各達 1.079 兆元、662 億元。

從各主要類別觀察，11 月零售業在疫情趨緩，加上通路促銷活動、振興方案挹注下，單月營業額達 3754 億元，月增 0.6%、年增 6.3%，創下歷史單月新高，其中，燃料零售業因油價較去年同期上漲，年增幅達 30.5% 最高，反觀汽機車零售業因進口車銷量減少影響，年減 12.9%，累計前 11 月營業額達 3 兆 6153 億元，年增 3.2%。

批發業 11 月營業額達 1 兆 790 億元，月增 5.7%、年增 13.8%，累計前 11 月營業額達 11 兆 411 億元、年增 16.1%，皆創歷年同期新高，其中，建材批發業、化學材料批發業、機械器具批發業、食品飲料及菸草批發業，年增幅達 29.3%、21.6%、18.9%、10%，汽機車批發業則受車用晶片短缺影響，年減 18.3%。

餐飲業也逐步回溫，11 月營業額達 662 億元，月減 2%、年增 2.5%，其中，餐館業及飲料店因百貨公司週年慶集客效應，營業額分別年增 2.3%、4.8%，累計今年前 11 月營業額達 6502 億元、年減 7.9%。

展望 12 月，統計處認為，批發業受惠國際景氣穩健向上，加上進入傳統春節備貨旺季，零售業及餐飲業也在國內疫情穩定、耶誕節、跨年、尾牙採購需求支撐，預估三大業別營業額都將保持年成長。

依統計處預估，12 月批發業營業額將達 1.0165-1.0463 兆元，年增 2.3%-5.3%，零售業達 3758-3865 億元，年增 5.8%-8.8%，餐飲業則將達 735-756 億元，年增 2.3-5.3%，其中，批發業、零售業全年都可望改寫新高。