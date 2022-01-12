宏碁小金雞再添新兵 海柏特今公開發行申報生效

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (12) 日宣布，旗下檢測維修服務商海柏特向櫃買中心申報首次辦理股票公開發行(IPO)，今日生效，股票代號為 6884，將成為集團第八家朝 IPO 邁進的小金雞。

宏碁表示，海柏特 2018 年成立，專注筆電、桌機、手機、家電、印表機等多元 3C 品牌產品售後服務及維修，除台灣總部外，也深耕亞太市場，分別在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南等地成立子公司，也因應全球英語系客戶服務需求，以菲律賓為據點，提供跨境商業流程外包服務等。

海柏特台北松信旗艦服務中心也預計 1 月 22 日正式開幕，將提供多元品牌電腦免費健診服務，並自本月起在台灣首發海柏特訂閱式服務 HighCare 服務卡，提供多品牌筆電、桌機於保固內外的維修保養服務，據悉，海柏特也在去年底拿到蘋果 (AAPL-US) 官方授權，可維修 iPhone、Macbook 等產品。

宏碁近年積極推動多元事業發展，在海柏特之前，已推動六家子公司上市櫃，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TE)、宏碁智醫 (6857-TE) 等，加計海柏特、宏碁本身，集團上市櫃家數將達八家。

海柏特也辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共 16210 仟股，每股面額新台幣 10 元整，發行股份金額為新台幣 1.621 億元整，營運方面，2021 年上半年營收達 2.45 億元，每股純益 0.5 元，超越 2020 年全年表現。