〈宏碁展望〉陳俊聖：今年營運力拚維持「韌性」 貨運物流仍有一季缺口

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (3) 日表示，長短料問題持續改善中，但今年營運仍有很多不確定性，力拚維持企業「韌性」，現階段看商用、教育需求都相當強勁，貨運運輸仍是最大問題，現階段出的貨，最快第二季才會抵達歐洲，顯見貨運物流仍有一季缺口。

陳俊聖表示，第一季是半導體供應改善關鍵點，雖然還有三個月觀察期，但依目前供需情況來看，對長短料狀況改善相當樂觀。

針對先前至少有一季筆電供需缺口的看法，陳俊聖說，供需是由市場端需求主導，此狀況並不會馬上就消化完畢，將盡全力出貨、密切觀察市場變化，包含 FOB(船上交貨)、Sell-in、Sell-out、通路、存貨等都是關鍵指標。

陳俊聖指出，通路庫存仍不健康，主因是貨運在海上漂的狀況未解，縱使去年 12 月 31 日出的貨，可能也要到第二季才會抵達歐洲，至於本季在歐洲販賣的產品，推估是去年第三季底、第四季出的貨，現階段亞州地區也因為貨櫃周轉問題，貨運問題有惡化現象。

宏碁考量產品、客戶通路需求，部分產品也以火車等陸運方式進行，但陳俊聖說，歐洲火車受各國關口檢查時間拉長，平均運送時程也從過去 2-3 周增加一倍時間。

從需求面觀察，陳俊聖說，混合工作、混合學習將是未來生活常態，並觀察商用筆電、桌機、顯示器等需求仍強勁，至於教育需求，雖然 11.6 吋 Chromebook 降溫，但 15 吋產品仍相當熱銷，加上中美洲教育標案持續開出，需求展望樂觀。