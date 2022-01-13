〈貴金屬盤後〉通膨燃料裝滿 黃金連4漲 噴至今年迄今最高價

黃金期貨價格週三 (12 日) 連續第四日上漲，登今年來最高收盤價，係因美國消費者通膨數據意外強勁，美元和公債殖利率隨之下降。

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%，令去年生活成本的增幅上升至 7%，近 40 年高點，表明美國高通膨也可能在 2022 年延續下去。

該 CPI 升幅也超過了《華爾街日報》調查的經濟學家預測的 0.4%，且強化了通膨遠高於 Fed 年度目標 2% 的觀點。

GoldSeek.com 總裁兼首席執行長 Peter Spina) 表示：「這數據對黃金的重點是，黃金像一艘火箭，而通膨就是燃料。現在隨著通膨更加融入系統，大眾的通膨認知越高，黃金將大為受益。」

2 月交割的黃金期貨價格上升 8.80 美元或 0.5%，收每盎司 1827.30 美元，創交易最活躍黃金期貨自 12 月 31 日以降最高收盤價。

黃金已連續 4 日上漲，FactSet 數據顯示，此為去年 11 月 12 日止的連 7 漲後的最長上漲日數紀錄。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 39 美分或 1.7%，收每盎司 23.207 美元。

CPI 數據公佈後，美元兌大多數貨幣下跌，美國基準股指走高。ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「市場看起來似乎為更高的通膨數據已做好準備，但顯然這點沒成真，所以這反應更像是鬆了一口氣。」

週三交易中，ICE 美元指數下降 0.7% 至 94.991，有利於美元計價的黃金商品。10 年期公債殖利率自昨日的 1.745% 下降至 1.724%，同樣有利於不孳息的黃金。

Fed 主席鮑爾週二赴參議院銀行委員會提名確認聽證會，稱央行的升息機會應該不會影響經濟，也不會損害就業市場，其評論基本上描繪「軟著陸」的畫面，而非經濟衰退。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 評論該證詞「沒有過激言論，很鴿派且沒有意外，他的連任也是定案。黃金在鮑爾『放緩 Fed 的管理』評論下，表現良好。」

但 Wright 認為，「削減購債和量化緊縮這兩者的步伐可能加速，這將不利於黃金任何上漲。」

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，鮑爾的評論稱「政策正常化將是一條漫長之路，這點一定程度上抵銷了近期公布的 FOMC 會議記錄中呈現的更鷹派的基調。」

「他也提到，可能最多還需要到 4 次會議來討論縮表方式，這樣時節就邁入 6 月了。Fed 必須小心翼翼地收緊政策以抑制通膨，但又不能太快收緊，以免不利於脆弱的勞動市場。」Grant 說。

「我認為，Fed 在其 2 大任務中更看重充分就業這一項，他們今年會比會議記錄暗示的那樣更加謹慎。」

Fed 週三公布最新的《褐皮書》顯示，12 月經濟溫和成長，勞動力短缺和工資上漲增加了成本壓力。在《褐皮書》發布後的電子交易，2 月黃金自收盤價走低至約莫 1825.90 美元。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，倘若週四美國生產者物價指數 (PPI) 高於預期，那麼金價可望闖關 1850 美元。

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