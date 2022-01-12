世衛警告：歐洲逾半人口2個月內恐感染Omicron

Omicron 變異株傳播速度驚人，世界衛生組織 (WHO) 歐洲區域主任克魯格 (Hans Kluge) 週二 (11 日) 警告，歐洲一半以上的人口可能在 2 個月內感染 Omicron。

目前歐洲 53 個國家 / 地區中已有至少 50 國出現 Omicron 確診病例，截至 1 月 10 日，歐洲每周有超過 1% 的人口感染新冠肺炎，僅在新年首周，歐洲就報告超過 700 萬例新增確診。

世衛歐洲區域主任克魯格週二警告，如果目前感染率持續下去，未來 6 到 8 週內可能有超過一半的歐洲人口感染 Omicron，Omicron 疫情正從西歐向東歐席捲而來。

克魯格認為，現在的風險是，醫院將被大量病例所淹沒，死亡將提高。就目前而言，所有數據都表明，新冠疫苗持續為預防重症和死亡提供強有力的保護，這使未打疫苗的人來說，接種疫苗是當務之急。

世衛 (WHO) 秘書長譚德塞近期警告，切勿將 Omicron 視為溫和的病毒，新病例及死亡人數正快速增長中。

世衛歐洲區新冠事件負責人史摩伍德 (Catherine Smallwood) 週二補充道：「儘管與 Delta 相比，Omicron 之間的感染嚴重程度略有下降，但這並不能完全解釋大量輕度感染的原因。西歐和以色列等國看到更多輕症的原因是，這些地區疫苗接種率很高，但我們無法在疫苗接種率遠低於西歐的地區推廣這種概念。」

