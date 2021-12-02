〈醫療科技展〉國際藥廠斥500萬元來台挖掘新創公司 目標培育下一家莫德納

全球最大家族藥廠百靈佳殷格翰 (Boehringer Ingelheim) 為擺脫藥廠思維、拓展數位醫療，首次來台尋找新創團隊，將攜手生技中心合作選出台灣 6 家新創公司，預計資助約 500 萬元、提供一對一諮詢，目標培育下一家莫德納 (MRNA-US)。

台灣百靈總經理邱建誌表示，為推動創新醫療解決方案提出 Grass Roots 計畫，陸續與德國、美國、加拿大、英國、法國、日本與奧地利國家合作，培育超過 300 家新創公司，台灣成為全球第 8 個、亞洲第二個執行計畫的國家。

邱建誌提到，百靈為了將營運觸角從藥物擴展至健康平台、再生醫學、細胞療法、基因療法等，看準台灣科技產業發展成熟，因此選擇來台灣尋找新創團隊，預計選出最多 6 家新創公司，除了有 500 萬元獎勵外，還提供一對一輔導、投資等協助，有機會成為長期合作夥伴。

生技中心執行長吳忠勳表示，台灣 ICT 資通訊科技與半導體產業領先全球，加上擁有全球最完整的保健資料庫與醫療體系，若能將優勢進行鏈結，台灣勢必可在數位健康及精準健康產業占有一定利基。

吳忠勳認為，美國大型藥廠即使長年在新藥領域具關鍵技術，但在全球生技產業數位浪潮下，藥廠仍在學習，顯示藥廠需透過跨界結取數位轉型技能，預期台灣在 ICT 與生醫結合下，能在國際嶄露頭角。

生技中心在醫療科技展上宣布，推出精準健康產業發展推動平台，看準全球面臨高齡化社會的挑戰，社會需求促使大健康產業發展快速，據研調機構統計，去年全球精準健康市場規模 3198 億美元，2025 年將達到 5847 億美元，年複合持長率 12.8%；台灣 2025 年大健康產值也將攀至 2819 億元。