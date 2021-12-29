〈文曄展望〉明年營收年增1成以上 獲利一股本起跳

半導體通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (29) 日指出，隨著各企業持續擴大數位轉型支出，明年 B2B 需求相當穩固，營收表現也將優於產業成長幅度，法人看好，文曄明年營收年增達 1 成以上，獲利也再優於今年、一股本起跳。

文曄表示，今年半導體業成長率約 25%，公司全年營收以美元來計算，成長幅度超過 30%，象徵公司在產業的市占率提升，也未受德儀 (TXN-US) 收回代理權影響。

展望後市，文曄認為，半導體業受惠 5G、AI 技術持續升級，以及疫情帶動全球數位化加速，加上因應氣候變遷，綠能、電動車需求不斷提升，整體半導體需求相當旺盛，預期供不應求情況將延續下去。

文曄近年積極拓展 B2B 市場，目前 B2B 終端應用營收比重達 40% 以上，獲利則占 60% 以上，看好明年 B2B 的營收、獲利比重將持續提升，毛利率也可望再優化。

此外，文曄也積極推動數位轉型，看好公司在具有經濟規模下，營業費用比重將持續下降，獲利年增幅也會大於營收成長幅度。

文曄今年 11 月營收首度突破 400 億元，達 404.57 億元，月增 11.31%，年增 47.46%，累計前 11 月營收 2765.46 億元，年增 33.16%，也創下歷史新高；前三季獲利達 58.15 億元，成長幅度更大，年增 127%。