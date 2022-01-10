〈台塑四寶業績發表〉三寶估Q1營收受春節影響下滑 台化看今年營運比去年困難

台塑四寶今 (10) 日公布去年財報，共海賺超過 2403 億元，較 2020 年大增 2.3 倍，並釋出後市展望。展望第一季，由於適逢農曆春節，三寶均認為營收將較去年第四季衰退；台塑看好農曆春節後，需求可望回溫，台化則相對保守，認為今年市場不確定因素仍多，客戶心態持續保守，營運會比 2021 年困難。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男指出，第一季適逢農曆春節，出貨天數減少，開工率及產銷量低於去年第四季，加上石化產品行情走軟，均價下跌，維持先前看法，估營收將較去年第四季下滑，但 3 月起步入傳統需求旺季，客戶買氣可望逐步增溫，推升產品價格。

展望今年，林健男指出，國際預測機構普遍認為全球景氣可望延續 2021 年成長步調，但全球通膨持續，先進經濟體面臨寬鬆貨幣政策逐步退場及升息壓力，成長力道將不如 2021 年， 而國際市場仍有疫情與新變種病毒後續發展、供應鏈瓶頸是否緩解等不確定因素待觀察。

台塑今年預計完成的投資案金額共約 12.7 億美元，包括台灣高雄洲際二期石化專區開發投資、中國寧波丙烷脫氫 (PDH) 廠新建工程等，未來 5 年計畫投資約 67 億美元，在台灣、中國寧波與美國德州進行產能擴建。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭指出，第一季電子材料營收估持平或略減，其中 ABF 市況持續暢旺，銅箔、銅箔基板維持穩定， 環氧樹脂營收減少；化工產品受美國德州 EG2 計劃性停車及台灣 BPA4 停車檢修影響，營收略減；聚酯產品營收持平或略減。整體而言，受春節因素影響，營收將較去年第四季略減。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源則認為，今年新冠疫情發展仍難以預測，塞港、缺艙、 缺櫃使運輸能量緊張、運費上漲，導致供應鏈不正常、通膨壓力持續，加上能源成本上漲，中國石化、塑膠新產能大量投放，客戶心態將持續保守，營運比 2021 年困難。

洪福源指出，今年農曆年假横跨 1、2 月，業者停工日數估計會比往年多，營收估將較去年第四季減少，其中價格、銷量將同步減少。

對於油價走勢，台塑化 (6505-TW) 總經理曹明認為，上半年受到產油國持續增產原油影響，庫存增加，及聯準會升息，油價將從高點回跌修正，預期下半年口服藥及疫苗普及可能使變種病毒流感化，疫情逐步趨緩，加上夏季為駕車用油旺季，油品需求強勁，油價估將逐步上漲。

